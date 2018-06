Quatre communes bientôt raccordées !

Par DDK | Il ya 1 heure | 173 lecture(s)

Selon la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa, une enveloppe financière de l'ordre de 300 millions de dinars a été dégagée, récemment, pour raccorder quatre communes aux eaux du barrage de Tichy Haf.

Il s'agit de Taourirt Ighil, Adekkar, Kendira et Tifra, lesquelles sont aux prises avec une pénurie chronique d'eau potable. À ce projet de transfert des eaux du barrage de Tichy Haf, lesdites municipalités bénéficieront, selon toujours la cellule de communication, de travaux d’extension de leurs réseaux de distribution d'AEP de sorte à les adapter au nouveau débit. Ces localités font face à un stress hydrique qui dure depuis des années. D'ailleurs, les habitants de ces communes se sont rebiffés plusieurs fois pour exiger, non sans se tourner vers des actions de rues souvent "musclées", à ce que le problème d'eau qui enregistre des manques criards surtout durant la saison estivale, soit pris en charge. Dans le même sillage, cette enveloppe financière, octroyée par la wilaya, prendra en charge d'autres opérations qui entrent dans le cadre de l'amélioration et du renforcement de l'alimentation en eau potable au profit de quelques localités. Ainsi, il est projeté la réhabilitation de la chaîne de refoulement de la localité d'Ighil Iaâlouanène et de la Zone nord dans la commune d'Amizour. Aussi, il est prévu la rénovation de la conduite d'eau qui relie le nouveau réservoir de 500 m³ à celui du village Aït Yahya, toujours dans la municipalité d'Amizour. Pour leur part, les villages Amagaz et Tighermine, situés dans la commune de M'Cisna, sont concernés par un projet portant sur la réhabilitation et le renouvellement de leurs réseaux de distribution de l'eau potable. Sur la même lancée, la bourgade d'Aghbala, située dans la commune d'Ath Djellil, a vu l'inscription d'un projet se rapportant à la rénovation de ses réseaux d'AEP.

Syphax Y.