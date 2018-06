L’école primaire impactée

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Tizi N’berber, une circonscription rurale lovée à flanc de montagne, enregistre après chaque épisode pluvieux une multitude d’éboulements de talus, d’affaissements de chaussée et de glissements de terrain. Les précipitations qui ont copieusement "arrosé" la région au cours de ces derniers mois, se sont soldées par des dégâts, dont certains se sont révélés être considérables. «Nous avons comptabilisé de nombreuses avaries sur le réseau routier et des glissements de terrain. Le plus préoccupant est celui survenu il y a un mois, à hauteur de l’intersection du village Tiboualamine», a déclaré M. Mouhli Lounès, le premier magistrat de la commune. Le maire alerte sur la menace qui pèse sur l’école primaire de ce village. «Une partie du mur d’enceinte de cet établissement s’est effondrée. Pire encore, une portion de la cour de l’école a été emportée par le mouvement du sol, ce qui illustre à l’évidence, l’ampleur de ce glissement», affirme-t-il. Quelques jours seulement après la survenue de ce glissement de terrain, indique le maire, une commission intersectorielle s’est déplacée sur les lieux pour faire le constat de la situation et proposer les mesures à adopter. «La commission a bouclé son travail et remis son rapport. Le dossier technique est ficelé et déposé au niveau des services concernés de la wilaya pour une prise en charge que l’on espère rapide», déclare le P/APC. M. Mouhli confie nourrir le vœu de voir ce glissement de terrain traité d’ici à la prochaine rentrée des classes, afin de ne pas perturber la scolarité des élèves. Sa prise en charge est d’autant plus urgente, insiste-t-il, que même des habitations alentours sont menacées. Pour étayer ses propos, le maire affirme que, par mesure de précaution, une famille a été évacuée de sa demeure. «Cette famille a été relogée provisoirement chez des proches. Elle ne peut pas réintégrer son domicile avant que le site ne soit conforté et stabilisé», dira-t-il.

N. Maouche