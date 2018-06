La cascade de Kefrida se fait belle

Par DDK | Il ya 1 heure | 155 lecture(s)

L’allure de la fameuse cascade de Kefrida, sise à Taskriout, à environ 55 kilomètres au Sud-est de Béjaïa, est devenue attractive ces derniers temps. À la faveur des volontariats de nettoyage tous azimuts, initiés par l'APC de Taskriout et quelques bénévoles, ce site touristique a retrouvé tout son charme et propreté d’antan. Sa réhabilitation avait mis du baume au cœur de tous les habitants, qui font de cette cascade leur destination quotidienne tout au long de la saison estivale. A rappeler que cet endroit n'avait pas attiré l’attention méritée des autorités locales par le passé, si l'on sait que même le chemin y menant n’a été mis en bon état que récemment. Il est était, d’ailleurs, l’un des premiers points noirs qui dissuadaient les touristes à retenir cet endroit dans leur agenda de visites préférées. Mais désormais, booster le secteur du tourisme dans la région est parmi les priorités des responsables communaux. Avec des sites naturels splendides, des cascades et des forêts très riches en espèces, la région peut aisément aspirer à attirer des touristes chaque année. De l’avis de la population locale, la seule chose qui serait peut-être à revoir, et qui nécessite, selon eux, une intervention des autorités, c'est le marché noir. En d’occuper les lieux illicitement et d’exercer cette activité sans la moindre autorisation, les marchands pratiquent des prix à provoquer le vertige. «Actuellement, c'est pratiquement l'unique vraie destination touristique que nous avons et dont on devrait être fiers. C'est pour cela que son entretien et son nettoyage périodiques doivent s’inscrire dans la durée», estime un jeune de l’Est de Béjaïa.

M. K.