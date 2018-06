Soirée festive à l’école primaire

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Le village Khenfor, dans la commune d’Ouzellaguen, s’est réveillé de sa torpeur, à la faveur d’une soirée festive organisée, conjointement, par le comité du village éponyme et la remuante association des activités de jeunes «Horizons». L’animation a accaparé une large tranche horaire de la nuit de vendredi à samedi derniers. La soirée a égrené de la musique, agrémentée d’humour. Elle a surtout drainé la foule des grands jours. En effet, jamais, pense-t-on, le village n’a connu pareil déferlement de personnes. La route jouxtant l’école primaire du village, qui a abrité l’animation, était saturée de voitures. Les derniers arrivants ont dû immobiliser leurs bagnoles à des centaines de mètres plus loin, avant de rallier à pied le lieu de la fête. Ahmed Awzelleg, Loualia Boussad et autre Yacine Behnous, se sont relayés sur scène pour gratifier l’assistance, en lui offrant la quintessence de leurs répertoires. Pendant plus de trois heures, on a vibré au rythme d’agréables sonorités diffusées à pleins décibels et entrecoupées par les shows désopilants de Khaled «Par Hasard». Le tout, dans une ambiance conviviale et bon enfant. «J’ai eu vent de la tenue de cette fête grâce aux réseaux sociaux. Je suis agréablement surpris par la prestance des artistes, autant que par la bonne organisation de la fête. C’est le genre d’animation que l’on aimerait voir se reproduire plus souvent», dira, à l’issue de la soirée, un père de famille, flanqué de ses deux enfants.

N. M.