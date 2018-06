L'ex-CFPA rouvert au public

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

Face au manque d’espaces de loisir et de divertissement, le mouvement associatif de la commune d'El-Flay a pris, avec l'accord de l'APC, la louable initiative de rouvrir le siège de l'ex-CFPA, sis au chef-lieu municipal, pour le transformer en lieu de distraction en faveur des jeunes de la localité. Cependant, et en dépit de l'existence d'une maison de jeunes, l'on estime que cet équipement public est insuffisant par rapport aux exigences et aux aspirations des jeunes de la localité. Ainsi donc, l'enceinte de l'ex-CFPA a été réaménagée et requinquée de sorte à abriter des activités ludiques et de loisir. La cour de cet espace abrite, chaque soirée, des activités, comme des galas ou des pièces théâtrales à l'air libre. Une scène a été installée à cet effet pour permettre aux artistes de se produire. C’est, aussi, dans cette bâtisse, qui possède une cour, que la Journée de l'enfance a été célébrée, avec des clowns et plein d'autres activités au profit des bambins de la localité. Pour leur part, les associations culturelles «racines et traditions» et «savoir et patrimoine», basées toutes les deux à El-Flay, organisent de temps en temps des activités pour l’évasion, comme les soirées artistiques. Des artistes de la région animent ces fêtes dans une ambiance bon enfant. Même les seniors se mettent de la partie pour passer de bons moments joviaux avec les jeunots. L'idée de mettre les locaux de l'ex-CFPA à la disposition des associations culturelles et des jeunes de la localité a charmé plus d'un, d'autant il y a des activités qui y sont animées chaque jour comme des tournois des jeux d'échec et de tennis de table (ping-pong), ainsi que des parties «interminables» de baby-foot et de pétanque. «Nonobstant la vétusté des lieux (ex-CFPA, ndlr), nous passons tout de même de bons moments entre les jeunes. J'affectionne par dessus tout les jeux d'échecs», affirme, avec enthousiasme, un jeune de la localité. Par ailleurs, la salle des sports, située dans la localité d'Ikherbane, dans la même commune, abrite depuis quelques jours déjà un tournoi de futsal, qui attire une bonne affluence chaque soirée.

S. Y.