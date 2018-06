Les marchés attribués par l'APC

Par DDK | Il ya 18 minutes | 13 lecture(s)

La pollution, les éléments climatiques et la main de l'homme constituent des facteurs non négligeables dans la dégradation et l'usure des équipements publics.

Lorsqu'un établissement public, comme une école, une maison de jeunes ou un siège de la mairie est "fraichement" réceptionné, il est ouvert au grand public qui en dispose pour les différentes usages et prestations. Toutefois, avec le temps qui passe, les facteurs humains et climatiques (humidité, pluie, chaleur,...) ces équipements finissent toujours par s'user, et, de ce fait, ils ont besoin d'un coup de jeune. C'est le cas, parmi tant d'autres, des établissements scolaires qui accueillent les élèves et le personnel pédagogique le long de l'année scolaire. Ainsi, ces lieux se retrouvent, en peu de temps, en situation de délabrement et de vétusté. Dans la commune d'Akbou, il existe plusieurs écoles, dont la majorité date de l’ère coloniale. Ayant bénéficié de travaux de confortement et d'extension par le passé, ces écoles ont besoin à chaque fois de réhabilitation, car elles abritent des centaines de personnes, entre élèves et encadreurs pédagogiques. À cet effet, et dans l'optique de mieux les entretenir, des projets de réhabilitation consistant en des réparations et aménagements divers ont été attribués par l'APC aux entreprises réalisatrices, lesquelles concerneront quatre écoles primaires. L'école Zaâmouche Kheria est concernée par des aménagements divers pour un montant de 2,1 millions de dinars pour un délai d’exécution des travaux de 45 jours. Pour sa part, l'école primaire Hasnaoui Sid Ali verra sous peu une opération de réparations de l'étanchéité et la plomberie pour un marché attribué à hauteur de 6 millions de dinars, pour un délai imparti de 85 jours. L'école des frères Salhi à Tiharkatine bénéficiera aussi de travaux de réparation de l'étanchéité et plomberie pour une enveloppe de 3,1 millions de dinars pour 3 mois. Et l'école Mouloud Feraoun, sise au chef-lieu, est concernée par des travaux de réparation pour un montant de 3,2 millions de dinars.

Syphax Y.