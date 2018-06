De nouveaux parapets de sécurité sur le CW16

Par DDK | Il ya 17 minutes | 11 lecture(s)

Endommagée par un affaissement de terrain survenu quelques semaines plus tôt, une partie du CW16, reliant la localité d’Aït-Idris à Kefrida, dans la commune de Taskriout, connaît, présentement, des travaux d'aménagement et de confortement, au grand soulagement des automobilistes. En effet, lors des intempéries de février dernier, une section de ce chemin a subi un grand éboulement, emportant avec lui une partie de la chaussée. Cet incident aurait été causé par des travaux de construction privée, à proximité dudit chemin de wilaya. Ce qui l'avait rendu encore plus étroit qu'il ne l'était déjà, voire dangereux à la circulation automobile. «La construction des murets est venue un peu tard, du moment que l'hiver a déjà pris ses valises. La terre est naturellement appelée à se stabiliser, encore plus à la faveur de la hausse des températures, contrairement aux semaines passées», dira un jeune conducteur. «Ces travaux de confortement de la chaussée sont initiés par la direction des travaux publics de Béjaïa. Quant à leur taux d'avancement, il est estimé 50%. Il faut savoir que le chantier a été lancé depuis peu», fait savoir l'édile communal. Concernant d'éventuels projets en vue, qui viseraient justement à sécuriser davantage ce chemin, souvent au centre du débat chez la population locale, le même interlocuteur a souligné: «Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau par rapport au renforcement du dispositif de sécurité au niveau de ce chemin, notamment au lieu-dit Ifalan. À une période, on a fait venir une équipe étrangère pour une étude dans ce sens, mais le projet est en stand-by», explique-t-il.

M. K.