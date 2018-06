Une redevance d’eau potable envisagée

Par DDK | Il ya 18 minutes | 22 lecture(s)

Le nouvel exécutif aux commandes de l’APC de Béni Maouche compte faire de l’amélioration de la gestion de l’eau potable l’une de ses préoccupations majeures pour cette mandature. «La situation actuelle de ce secteur au niveau de notre commune n’est pas très reluisante. A partir de ce constat partagé par tous, les membres de l’Assemblée sont unanimes quant à la nécessité de mettre rapidement en branle un plan d’action, à l’effet d’apporter des solutions adéquates», explique un membre du staff communal. Dans l’immédiat, annonce-t-on, il est question d’instaurer une redevance forfaitaire pour les abonnés du réseau public. Une mesure jugée incontournable et salvatrice, et par l’entremise de laquelle on compte faire, pour ainsi dire, d’une pierre deux coups. «L’acquittement de ce droit permettra à la régie communale de se donner les moyens pour la maintenance du réseau. D’autre part, on favorisera une prise de conscience et une responsabilisation du consommateur qui sera moins enclin au gaspillage», escompte-t-on. Pour la deuxième étape de ce plan, confie-t-on, l’on s’attèlera à réduire les pertes commerciales de cette ressource, en luttant contre les picages illicites commis sur le réseau par des tiers. «Il y a un tel foisonnement de branchements illicites que l’eau n’arrive plus dans les foyers raccordés. Il est temps de mettre le holà, pour l’intérêt du citoyen et pour le bien de la collectivité», souligne un élu local, informant que les charges engendrées par la gestion de l’eau est un lourd fardeau pour l’APC.

N. M.