Par DDK | Il ya 40 minutes | 76 lecture(s)

L’EPH d’Akbou a mobilisé, durant presque dix jours, tout son personnel pour mener une grande campagne de circoncision collective. Ce sont au total 521 enfants, issus de 15 communes, qui ont été circoncis au niveau de l’hôpital Akloul Ali d’Akbou. «Je tiens à rendre hommage à tous, chirurgiens, paramédicaux, agents d’entretien ou autres pour leur dévouement et leur disponibilité durant cette campagne. Ils ont tout fait pour que tout se déroule dans de bonnes conditions», déclare Ali Kechah, directeur de l’EPH d’Akbou, soulignant le rôle des 15 communes concernées et celui des associations dans l’organisation ce cette campagne collective de circoncision. Comme l’ablation de la peau du prépuce est un geste chirurgical, l’EPH d’Akbou a mobilisé d’importants moyens matériels et humains. «Nous avons mis en place six tables et autant de chirurgiens, quatre infirmiers par table en sus du personnel d’entretien», précise le directeur de l’EPH d’Akbou, qui dit partager la joie des familles des 521 enfants circoncis. Selon lui, tout se déroule dans de bonnes conditions, et ce, depuis le 04 juin dernier, date du lancement de la campagne. Une campagne qui prendra fin demain jeudi.