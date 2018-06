Des soirées ramadanesques animées

Par DDK | Il ya 40 minutes | 67 lecture(s)

La nouvelle association culturelle Étoile d'Agrioune, de la commune de Taskriout, à environ 60 km au Sud-est de Béjaïa, donne plus de saveur aux nuits de ce mois de carême, rendant par là un grand service aux habitants de la région, notamment aux amoureux de la culture. En effet, ses membres ont organisé une nouvelle conférence-débat. Après l’écrivain Rachid Oulebsir, c’était au tour de M. Bouzid Boumezoued de drainer une grande foule, au niveau du centre culturel de Bordj Mira, chef-lieu de ladite commune. Le conférencier a mis sur la table un sujet très intéressant à débattre, et à méditer surtout. Il s’agit de «La vallée d'Agrioune sous l'occupation française». Une thématique peu abordée lors des différentes conférences organisées dernièrement. En dehors des conférences, cette jeune association, dont la création date de quelques mois seulement, a également pensé aux catégories moins jeunes, à savoir les enfants, en leur concoctant des programmes qui les ont conquis, à l’exemple du dernier spectacle de sketch animé par la troupe Tamuɣli de Souk El Tenine. Le spectacle avait engendré moult éclats de rire aussi bien des petits que des les adultes, le tout dans une ambiance de convivialité rare. «À voir le dynamisme des membres de cette association, on peut estimer qu'elle prend bien le relais», se félicite un militant associatif.

M. K.