Vers le revêtement de la route d’Achelouf

Délabrée, la route desservant le village Achelouf, dans la commune de Toudja, a été prise en charge, a indiqué tout récemment le P/APC. Le projet d’aménagement et de tapissage en béton bitumineux de l’axe routier, a-t-il informé, est inscrit dans le plan d’action de l’exercice en cours. «Le tronçon qui fera l’objet de travaux est celui compris entre le stade communal et le village Achelouf», a fait savoir le maire, précisant que le linéaire qui sera réfectionné est de 920 mètres. D’avoir enduré depuis si longtemps l’état cahoteux de cet axe routier, la population du village Achelouf a fait montre de sa réjouissance de voir enfin cette voie d’accès prise en charge. «Le revêtement de ce chemin sonnera le glas de décennies de galère, durant lesquelles nous avons composé avec un parcours truffé de bosses et de trous», soupire un usager de cette route. «Les automobilistes sont frileux à l’idée d’emprunter ce chemin, tant il a atteint un stade de dégradation avancé. L’évacuation des malades pose un sérieux problème. Heureusement que ce calvaire finira sous peu», renchérit un autre villageois.

