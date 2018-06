Une ZAC en gestation

Par DDK | Il ya 46 minutes | 86 lecture(s)

Par ces temps d’austérité budgétaire, dictée par la raréfaction des ressources financières, les collectivités locales sont sommées de rompre avec la mentalité d’assistanat de la période d’aisance et quêter leurs propres moyens de développement. Faisant sienne ce credo et animée par la volonté d’exploiter toutes les potentialités de la circonscription, l’APC de Bouhamza s’est engagée dans une dynamique de réflexion, dans la finalité est la création d’un pôle d’activité économique. «L’idée a fait son chemin. Nous avons même engagé des démarches auprès des instances concernées pour la création d’une zone d’activité dans la localité de Tasfirt, non loin de la Soummam», a confié le premier magistrat de la commune, informant que le terrain sur lequel est projetée cette ZAC relève du domaine privé de l’État. «Nous avons sollicité les services des domaines pour soit transféré ce bien dans le portefeuille de l’APC, afin de nous permettre de mettre en branle la procédure de viabilisation du site», a déclaré l’édile communal. «Notre démarche est guidée par l’ambition de créer une dynamique en mettant à profit ce gisement de richesse, capable de générer de la valeur ajoutée et de résorber le chômage dans notre région», souligne le P/APC. Ce pôle d’activité, escompte-t-on, sera d’un apport considérable pour améliorer la trésorerie communale et arrimer, partant, la collectivité au train du développement. «On ne peut plus continuer à attendre une hypothétique subvention de l’État pour réaliser une conduite d’eau potable ou restaurer une école. Notre autonomie financière est un passage obligé, un impératif de développement», souligne un élu à l’APC de Bouhamza.

N. M.