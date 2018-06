La décharge sauvage de Lota éradiquée

Par DDK | Il ya 47 minutes | 77 lecture(s)

"C'était inespéré !" disent les habitants du village Lota, situé dans la commune de Timezrit, après cette opération d'éradication de la décharge sauvage qui "trônait" à l'entrée de leur village. En effet, ledit dépotoir "gisait" à l'orée de ce village en amochant les lieux et surtout en débordant sur la route qui mène vers cette localité. Cette décharge sauvage qui enflait au fil des jours a fait couler beaucoup de salives localement, avec les habitants qui réclamaient à cor et à cri son éradication car elle polluait les alentours avec des miasmes pestilentiels et fétides. Ainsi donc, les autorités communales ont fini par enlever ce gigantesque dépotoir tant décrié. Dimanche dernier, des engins de la mairie ont "pris d'assaut" cette décharge sauvage pour embarquer des tonnes d'ordures ménagères qui s'étaient amoncelés sur les abords de la route desservant le village Lota. Une fois achevée, l'opération a été saluée par les villageois qui ont vu, après des mois de galère, ledit dépotoir éradiqué. À présent, les lieux "respirent" la propreté et l'entrée du village n'est plus cet endroit sinistre et repoussant qui donne une mauvaise image de la bourgade. «Finalement, après des mois de souffrance avec les odeurs pestilentielles, cette décharge sauvage a été éradiquée, et nous sommes soulagés de constater qu'elle n'existe plus. Je me souviens qu'il arrive parfois que les détritus débordent sur la chaussée en perturbant complètement la circulation automobile. Il était vraiment temps que ce dépotoir soit enlevé puisque la saison estivale est déjà à nos portes, avec la multiplication des foyers de parasites, des moustiques et des rongeurs qui pullulent et nidifient dans les milieux insalubres», indique un habitant de Lota. Néanmoins, en dépit de l'éradication de cette décharge sauvage, les habitants restent toujours sceptiques, car ils appréhendent que les ordures ménagères réinvestissent les lieux. «Même si on mettrait un panneau indiquant l'interdiction de jeter les ordures (ce qui n'est pas le cas encore), il y aurait des gens qui frapperaient contre le mur cette injonction pour jeter les immondices à cet endroit. Il faudra que les habitants restent vigilants», préconise-t-on.

S. Y.