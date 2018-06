Deux foyers de jeunes en chantier

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Deux infrastructures publiques dédiées à la frange juvénile, en l’occurrence des foyers de jeunes, sont en cours de réalisation dans la commune d’Ighil Ali.

«Ces équipements de base, qui ont étrenné leur phase de réalisation depuis quelques années déjà, sont implantés à hauteur des villages Belayal et Tabouanant. C’est l’assemblée sortante qui a eu l’honneur de lancer les travaux de ces deux projets», rappelle un membre de l’exécutif communal, informant qu’une cagnotte supplémentaire vient d’être dégagée sur le présent exercice budgétaire, pour prendre en charge les travaux d’achèvement. «Nous avons programmé, pour le compte de l’année 2018, des opérations visant à mener les chantiers à bon port d’ci à la fin de l’exercice. La procédure de consultation pour la sélection d’une entreprise réalisatrice a été déjà lancée», a-t-il précisé. Notre interlocuteur annonce qu’une ultime opération liée à l’acquisition des équipements de ces deux structures sera inscrite ultérieurement. Une manière, sans doute, de laisser entendre que l’ouverture de ces foyers de jeunes n’est pas pour demain. Se disant conscients de l’importance de ces équipements et confiants quant à leur mise en service dans un avenir proche, des citoyens du village Belayal n’en déplorent pas moins le retard qu’accusent les chantiers : «Il ne fait aucun doute qu’un foyer de jeunes n’aura que des bienfaits pour les jeunes de notre village. Néanmoins, les délais de réalisation gagneraient à être raccourcis considérablement», estime un jeune villageois. «Entre l’inscription d’un projet et sa réalisation, il s’écoule une éternité. Cela pénalise lourdement nos enfants, qui ont grandement besoin de ces espaces pour se retrouver et s’épanouir», enchaîne un père de famille de Belayal.

N. M.