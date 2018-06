54 millions de dinars pour le stade communal

Par DDK | Il ya 1 heure | 137 lecture(s)

Le stade communal de Kendira, sis à hauteur de Tizi Tinjet, le chef-lieu de la commune, est en passe de subir une cure de jouvence, a annoncé M. Brahim Athmaniou, le premier magistrat de la commune. En effet, une enveloppe conséquente a été dégagée, selon le maire, pour restaurer de fond en comble cette structure vieillissante. «L’APC dispose d’un subside de 30 millions de dinars qui date de l’année 2014. À cette enveloppe, nous avons pris la résolution d’adjoindre un crédit additionnel de 24 millions de dinars, imputé sur l’exercice 2018 des plans communaux de développement», souligne le maire, rappelant que la concrétisation de ce projet est une promesse de campagne, dont il se fait un point d’honneur de tenir. «Outre le revêtement de l’aire de jeux en gazon synthétique et l’aménagement d’un dispositif de drainage des eaux pluviales, il est aussi question de la construction de vestiaires, de même que l’érection d’une clôture», annonce le maire, qui se fixe comme échéance la fin de l’année 2018 pour que le stade soit opérationnel. Voilà qui devrait booster la pratique du foot dans cette circonscription de montagne et doper l’énergie de la masse juvénile, sevrée de dérivatifs saints. «C’est une sacrée bonne nouvelle pour les jeunes et le football à Kendira. Cela augure d’un avenir prometteur», glapit un jeune du village Ihevachen. «Tout d’abord, il faut rendre grâce à notre APC qui nous fait la démonstration que les promesses de campagne ne sont pas des slogans creux. Ensuite, on devrait se réjouir de ce que cette nouvelle infrastructure aura comme retombées positives sur nos jeunes et le sport de manière générale», renchérit un amateur de foot, résident non loin du chef-lieu communal.

N. M.