De l'aménagement dans plusieurs villages

Un certain nombre de projets se rapportant essentiellement à l'aménagement urbain, ne devraient pas tarder à être lancés dans la commune d'Amizour. La localité est la troisième plus grande en termes de population et en nombre de villages dans toute la wilaya de Béjaïa. Exception faite des opérations qui sont en cours de réalisation, l'APC a inscrit d'autres projets dont les avis de consultation sont d'ores et déjà lancés. Ainsi, sur le "calepin" des autorités communales, on prévoit de réaliser les opérations suivantes : aménagement et revêtement en béton bitumineux de la voie principale du village Debha Ouadda. Le même intitulé va concerner aussi le village Adjerroud avec la réhabilitation de l’accès qui va de cette localité vers le château d'eau. Dans le même sillage, le village Taddart Tamokrant, l'une des localités les plus peuplées dans la municipalité d'Amizour, bénéficiera d'un projet qui a trait au bétonnage et à l'aménagement des accès, sur une distance linéaire de 350 mètres. Les habitants de ce grand village sont aux prises avec l'impraticabilité des différents accès qui le desservent. Durant les intempéries, ces derniers deviennent boueux et difficiles à emprunter tant pour les piétons que pour les automobilistes. D'où la nécessité impérieuse de prendre en charge ce problème. Sur la même lancée, d'autres opérations sont projetées au profit de certains villages de la commune. Ainsi, les ruelles du patelin Berri verront leur réhabilitation à travers une opération de bétonnage pour sa deuxième tranche. Pour sa part, le village Xantina est concerné aussi par le projet d'aménagement et de bétonnage de la piste Avrid n Tala. Dans le cadre du renforcement de l'alimentation en eau potable, ce sont trois villages qui vont bénéficier de ce projet substantiel et vital qui est en relation avec la réfection des réseaux de distribution de l'eau potable. Les réseaux AEP au niveau de ces trois bourgades sont délabrés et vétustes, ce qui a contraint l'APC à inscrire ces opérations en vue d'y remédier.

Syphax Y.