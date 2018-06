La figue précoce à 350 DA/kg

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Les prix des produits agricoles du terroir donnent vraiment le tournis aux ménages. Ce sont des produits bien de chez dont les prix sont pourtant exorbitants. Ils sont cueillis dans les vergers familiaux et autres fermes et mis en vente sur les marchés locaux. Ils sont, en plus, bios et succulents. C'est le cas, parmi tant d'autres, de la figue précoce appelée en kabyle Bakour, laquelle a fait son apparition sur les étals des marchands des fruits et légumes, même si, au demeurant, de façon timide, étant donné qu'il faudra attendre quelques jours pour voir ce fruit, tant prisé, exposé en grandes quantités. Au marché informel de la ville de Sidi Aïch, situé au centre-ville, ce fruit est en vente avec un tarif dissuasif : 350 DA/kg ! Jeudi dernier, in situ, des vendeurs mettaient à même le sol des cagettes de ce fruit charnu et juteux. Aucune vergogne ne se dessinait sur leurs visages, en lançant à tue-tête son prix exorbitant de 350 DA/kg. L’on ne se bousculait bien évidemment pas pour l'acheter, mais le produit trouvait preneur tout de même. «Les prix du Bakour dépassent ceux de la banane ! C'est à n'y rien comprendre. Pourtant, cette figue précoce est bien de chez nous. Elle est cueillie des vergers avoisinants de Sidi Aïch, Tifra, Tinebdar... Je crois que ce sont les mandataires qui mettent le feu aux prix de ce fruit, dont la récolte s'annonce pourtant bonne cette année», dénonce un père de famille accosté dans ledit marché. Bien entendu, comme tous les premiers produits agricoles récoltés en début de saison, appelés aussi primeurs, leurs prix se trouvent toujours élevés. Et ce n'est que quelques jours après que ceux-ci commencent à diminuer, si bien que de bonnes offres sont faites aux clients, bien qu’il arrive que les prix des fruits restent chers, nonobstant les grosses quantités en arrivage. En tout cas, les ménages à faibles et moyens revenus espèrent que les prix de la figue précoce baisseront pour pouvoir en acheter à leur guise.

S. Y.