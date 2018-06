Ruée vers les récepteurs satellite

Par DDK | Il ya 51 minutes | 70 lecture(s)

Tous les quatre ans, c’est l’évènement. Cette année, le coup d'envoi de la Coupe du monde de football a eu lieu le 14 juin en Russie, où 32 sélections s’affronteront un mois durant.

Forcément, les fans du ballon rond n’ont pas attendu le jour J pour dénicher les chaînes qui retransmettront les matchs sur le petit écran. Trouver les chaînes de télévision qui vont diffuser la coupe du monde s'est vite fait, d'autant plus que les réseaux sociaux ont facilité la tâche, informant les internautes sur la retransmission des matchs sur les nombreuses chaînes mondiales. Les mordus du football ont la possibilité de suivre gratuitement les matchs de la coupe du monde de Russie sur des chaînes allemandes, qui émettent sur le satellite Astra, à l'image de "Das Erste HD" (11494, H, 22000), ZDF HD (11362, H, 22000), ZDF Info HD (11347, V, 22000) et "One HD" (11053, H, 22000). Celles-ci ont cassé le monopole du groupe qatari BeinSport, en diffusant les matchs du Mondial russe gratuitement. Le groupe TF1 diffusera également 28 matchs. De même que les deux chaînes suisses, RTS 1 et RTS 2. Ainsi, pendant un mois, le monde entier va vivre au rythme du foot. Plutôt que de la jouer classique devant la télé du salon, bon nombre d'Algériens profitent de l'occasion pour «communier» avec les supporters de leurs équipes préférées. Dans la région n’Ath Waghlis, les amateurs du sport roi ne dérogent pas à la règle. Fervents supporteurs et férus du ballon rond, des personnes, toutes catégories confondues, suivent de près cette compétition. Que ça soit en ville ou aux villages, le mondial est au cœur des discussions, et les pronostics vont bon train. Petits et grands s’«abreuvent» d'informations traitant de cette compétition internationale. Tous les moyens sont bons pour être à jour en ce concerne le cuir. Les kiosques sont pris d’assaut dès les premières heures de la journée par les amoureux du foot. Les quotidiens dédiés au ballon rond s’achètent comme des petits pains. Les cafés maures sont devenus le terrain favori où se rencontrent les amateurs du football pour regarder les matchs retransmis ensemble, dans une ambiance bon enfant. «C’est parti pour quatre semaines de ballon rond !», dira, avec enthousiasme, Juba, fervent supporter de l'équipe espagnole. Des moues, applaudissements, cris de joie et/ou de rage… les téléspectateurs, assis ou debout, s’«agitent» à la moindre action. Les rencontres sont suivies avec appréhension par les supporters. Les fans vivent pleinement chaque match. Saïd, jeune universitaire, se dit incapable de se tenir en place. Une nervosité jusqu’au bout des doigts. Ces regroupements sont souvent enveloppés d’un cachet festif. D’autres téléspectateurs préfèrent regarder les matchs à la maison, «en famille». «Il vaut mieux suivre des matchs pareils en groupe. Les sensations sont autres que celles procurées en solo», pense, Hakim, un autre féru du ballon rond. Pour se rendre compte de l'amour que vouent les Algériens au sport roi, il suffit de se balader dans les rues à l'heure où sont retransmis les matchs. Dans les villages des localités de Chemini, Souk-Oufella, Tibane, Tinebdar, El-Flaye, Akfadou…, les rues sont pratiquement fantomatiques. Un no man’s land. Que ce soit en ville ou en bourgade, les ruelles sont comme vidées de leurs habitants. Rien à l’horizon. La première idée qui viendrait à l’esprit d’une personne ignorant l’événement planétaire est que lesdits villages sont inhabités.

Bachir Djaider