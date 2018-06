Priorité au désenclavement

Par DDK | Il ya 51 minutes | 56 lecture(s)

La commune de Tizi N’Berber, dans la daïra d’Aokas, a été créditée d’une enveloppe budgétaire de l’ordre de 50 millions de DA, dans le cadre de l’exercice 2018 des plans communaux de développement (PCD). «On se félicite, certes, du fait que le montant de cette dotation a été revu à la hausse par rapport à l’exercice 2017. Néanmoins, il est à souligner que cela reste sans commune mesure avec les besoins de base exprimés par la population», a déclaré M. Mouhli Lounès, premier magistrat de la commune, informant que la priorité a été accordée au désenclavement. «Nous avons l’intime conviction que pour asseoir le développement local, il faut impérativement prendre en charge l’amélioration de l’état du réseau routier, sans lequel il n’y a pas de salut possible», a-t-il fait savoir. L’ouverture et l’aménagement de pistes, de même que la réfection de certains tronçons des chemins communaux, sont ainsi inscrits au programme. Toujours dans le domaine des travaux publics, il est projeté des opérations d’aménagement urbain à hauteur de l’agglomération du chef-lieu de la commune, ainsi que le revêtement en béton armé des venelles du village Tifernine. Une cagnotte est, par ailleurs, réservée à l’hydraulique, fait savoir le maire. «Les opérations programmées ont trait à la réfection du réseau d’évacuation des eaux usées et le prolongement du tout-à-l’égout, pour toucher certaines quartiers non assainis», a-t-il révélé. Enfin, concernant le secteur de la jeunesse et des sports, l’APC a dégagé un crédit pour investir dans la réalisation d’un stade de proximité, a encore confié l’édile communal.

N. M.