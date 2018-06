La Journée mondiale de l'enfant africain célébrée

Par DDK | Il ya 51 minutes | 47 lecture(s)

Dans l'optique de célébrer avec la meilleure des manières la Journée mondiale de l'enfant africain, coïncidant avec le 16 juin de chaque année, la jeune association Étoile d'Agrioune, de la commune de Taskriout, a invité le jeune conteur Fares Idir pour un mémorable spectacle de conte, organisé au centre culturel de Bordj Mira, chef-lieu de la commune précitée. À l'occasion, des parents ont accompagné leurs progénitures pour célébrer cette journée mondiale dans une ambiance conviviale. Durant environ deux heures, le conteur a ébahi l’assistance par sa manière de conter, les expressions qu'il utilise et les gestes qui donnent du caractère aux situations qu’il décrit. Cela n'avait pas laissé les enfants indifférents, eux qui, tout au long du spectacle, n’ont pas quitté des yeux le conteur, comme s'ils regardaient le meilleur dessin animé qu’ils n’aient jamais vu. «C'est ma manière de conter. Je ne veux pas seulement rapporter les faits et transporter les enfants vers ce monde imaginaire, mais je fais toujours en sorte qu'il ressente ça aussi. D'ailleurs, même-moi, je me perds parfois en oubliant le monde réel», confiera Fares Idir. Et d'ajouter : «Ce qui nous rend encore plus heureux c'est l'intérêt que porte les gens, y compris les adultes, à cet univers des contes. Quant à nous, cela a été une aubaine d'exprimer notre amour à nos petits poussins qui en ont vraiment besoin». Avec cette énième action, l'association Étoile d'Agrioune compte poursuivre son programme varié destiné tant aux adultes qu'aux enfants.

M. K.