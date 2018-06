Sécurité et hygiène renforcées

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

La wilaya de Béjaïa, région balnéaire par excellence, avec ses 110 kilomètres de côte, s’apprête à accueillir dans les quelques jours à venir, comme chaque été, des milliers d’estivants, qui viendront de différents horizons y passer leurs vacances.

Ses longues plages de sable fin et doré qui s’étalent tout le long du littoral Est ou ses plages rocheuses et sauvages, sises sur la côte Ouest, seront certainement prises d’assaut par des vacanciers, en provenance de plusieurs wilayas du pays, mais aussi des immigrés, préférant rentrer au bled pour les vacances d’été. Toutefois, le défi majeur des responsables locaux est d’offrir aux estivants les meilleures conditions possibles, dignes de la réputation qu’ont les belles plages de Béjaïa. Pour l’association «Saldae», œuvrant pour la promotion de la Culture et du tourisme dans la wilaya, les autorités locales doivent accorder la primauté au couple sécurité-hygiène. «A court terme, il est indispensable d’instaurer une sécurité et une hygiène pour ceux qui choisissent la côte Ouest du littoral Bédjaoui», ont souligné les responsables de «Saldae» dans un courrier transmis à l’APC de Béjaïa. Cette association préconise, en termes d’hygiène, «une collecte quotidienne des déchets ménagers qui jonchent la RN 24 et l’installation des sacs poubelles tout le long des plages». Coté sécurité, l’on a demandé aux responsables concernés la réparation de l’éclairage public défaillant en remplaçant les lampes défectueuses en renforçant par des lampadaires et des luminaires à installer sur les divers pillons électriques existants sur les routes du littoral. L’autre proposition faite par les membres de l’association «Saldae» aux services de l’APC de Béjaïa est la démolition des diverses clôtures érigées illicitement à Boulimat et Saket, lesquelles empêchent les estivants de stationner et de se rendre à la plage. Ces militants associatifs demandent impérativement de «rouvrir les accès existants qui mènent à la plage et récupérer les bandes du domaine public qui se situent au niveau des plages Boulimat et Saket pour les aménager en aires de stationnement au profit des estivants». Dans ce même sillage, l’association «Saldae» sollicite l’intervention des services de sécurité pour «interdire l’accaparement de la plage par des gens proposant la location des parasols, tables et chaises». Concernant la sécurité routière, les services de la DTP sont interpellés pour procéder à l’installation des balises et panneaux de signalisation routière sur les routes nationales longeant le littoral pour indiquer les limitations de vitesse, signaler les virages dangereux, les dos d’âne et les noms des villages et des plages.

B. S.