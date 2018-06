La poste rouverte au public

Par DDK | Il ya 1 heure | 143 lecture(s)

Finalement, après près de trois mois de travaux de réhabilitation et de réaménagement, l'agence postale du chef-lieu communal de Tamokra a rouvert ses portes, la semaine dernière, au grand soulagement des usagers de la localité. En effet, cette structure affiliée à Algérie Poste, a connu une opération de réaménagement de son intérieur, et ce, de sorte à l'adapter aux nouvelles exigences de l'heure ! Cette agence postale, après la livraison des travaux, a gagné en espace contrairement au passé, où elle était exiguë, obligeant des usagers à attendre dehors lorsqu'il y a une grande affluence. Du mobilier et des équipements neufs ont été installés, pour un meilleur accueil des clients d'Algérie Poste. En plus de ça, la structure a bénéficié d'un beau lifting consistant en cet habillage en aluminium composite, ce qui lui donne une vue agréable, en rupture avec l'ancienne façade vétuste et peu agréable. A présent, avec la réouverture de cette agence, les usagers au niveau de cette localité ne vont plus se rabattre, comme il y a quelques mois de cela, lors des travaux, sur d'autres localités pour leurs différentes prestations de service. «Après trois mois d'attente, les travaux de réhabilitation de l'agence postale sont réceptionnés. Le nouveau visage de cette structure a charmé plus d'un. Elle offre, à présent, un look plutôt agréable et en rupture avec la lugubre apparence d’avant. Spacieuse et aménagée, elle accueillera maintenant plus d'usagers qu'avant», affirme joyeux, un habitant de Tamokra. Par ailleurs, il est à noter que la commune ne compte que deux agences postales, l'une au chef-lieu municipal et l'autre au village Bicher.

Syphax Y.