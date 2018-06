Une escale incontournable pour les automobilistes

Par DDK | Il ya 1 heure | 170 lecture(s)

Laâzib est une petite bourgade tranquille, située à 5 km du chef-lieu communal d'Akbou, sur la rive gauche de la RN26. C'est une localité agropastorale par excellence, où il existe un immense verger oléifère avec des oliviers imposants qui ont probablement des siècles d'existence ! Ce petit village a connu une expansion fulgurante du tissu urbain pour former l'actuelle localité. Et rien n'indique que les constructions vont diminuer car, malheureusement, le béton avance de façon imparable sur les terres agricoles. Lorsqu'elles étaient travaillées par le passé, les terres fertiles de Laâzib produisaient des fruits et légumes de qualité, en sus d'une huile d'olive de bon aloi. Cette bourgade est parcourue par une petite rivière intermittente, du nom d’Oued Chouaïb, transformée malheureusement en dépotoir où coulent des eaux usées déversées par les habitations érigées aux alentours. Le visiteur se désole de ces monticules d'ordures qui amochent cette localité, et qui jonchent les berges et le lit de l'Oued Chouaïb. «Une belle contrée comme celle-ci ne mérite pas cette situation chaotique!», regrette un passant. Néanmoins, à la sortie est de ce village, il existe un endroit qui ne désemplit pas à longueur d'année, surtout la saison estivale ! Il s'agit de la fontaine publique de ce village, située sur le côté gauche de la RN26, ce point d'eau, d'où gicle de deux bouts de conduite une eau pure et fraîche. L'eau coule sans discontinuer dans un petit bassin accumulateur. Des automobilistes marquent des haltes pour se désaltérer et remplir des bouteilles ou des jerrycans, surtout en ces jours de chaleur, où le mercure dépasse largement les 30 degrés. Cette fontaine est un appoint de taille pour les usagers de la RN26 qui y trouvent fraîcheur et même victuailles puisqu'il y a des étals où l'on vend des fruits et légumes. Ainsi, des pastèques, des melons, des abricots, des bananes, et bien d'autres fruits sont vendus à cet endroit grouillant de monde à longueur de journée. «C'est vraiment un lieu idéal, cette fontaine entourée d’oliviers imposants, de pins d'Alep et de genévriers. La fraîcheur y est au rendez-vous ! L'eau de la fontaine est fraîche et vivifiante ! Alors, on profite d'une halte dans cet endroit magnifique pour recharger les batteries avant de reprendre la route», nous dit un automobiliste de passage.

S. Y.