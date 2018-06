La liste des bénéficiaires connue !

Par DDK | Il ya 48 minutes | 101 lecture(s)

L’APC de Kherrata a procédé, récemment, à l’affichage de la liste des bénéficiaires des 90 aides à l’habitat rural, attribuées à la commune dans le cadre du programme 2018.

Un quota jugé insignifiant par rapport au nombre des demandes déposées à ce jour auprès du service concerné de la municipalité. Un nombre qui a atteint, selon les chiffres donnés, les 1 275 dossiers auprès du service du logement, apprend-on auprès d’une source proche du dossier. Il va sans dire que cette dotation ne permet pas de répondre aux besoins, ne serait-ce que partiellement, sachant que la population locale est en butte à la crise du logement, en témoigne la hausse des demandes d’aides depuis le lancement de cette formule à ce jour. L’affichage de la liste des bénéficiaires de ce programme n’a, donc, pas manqué de susciter le mécontentement des déçus qui attendaient, impatiemment depuis des mois, de bénéficier de cette aide de l’État pour disposer d’une habitation. De l’avis de la population, un quota complémentaire d’aides plus conséquentes au profit de cette commune s’impose, en vue de couvrir la demande, de plus en plus croissante, et alléger, partant, la pression continue qui s’exercer sur les services APC en charge de la répartition des quotas. Ce qu’il faut souligner, par ailleurs, c’est que ces aides à l’habitat rural constituent un facteur non négligeable de développement et de promotion du milieu rural. «Les efforts dans ce sens doivent être redoublés et soutenus par l’État, compte tenu de leur impact positif sur l’amélioration des conditions de vie des populations établies en zones rurales, surtout quand on sait que ce genre de formule (habitat rural) résorbe l’exode rural et la pression sur les milieux urbains», dispose un sexagénaire du chef-lieu de commune.

