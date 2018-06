Manque de foncier public pénalisant

Par DDK | Il ya 48 minutes | 87 lecture(s)

La rareté du foncier relevant du domaine de l'État se répercute négativement sur le secteur public dans la commune d'Aït R'zine, où il existe un parc immobilier public quasi insignifiant. Ce problème affecte lourdement la localité, où la demande de logement, tous types confondus, s’en va crescendo ! Asseoir un parc immobilier requiert l'existence de poches foncières. Or, dans ce cas de figure, la commune fait face à un déficit énorme en terrains domaniaux. Toutefois, comme Aït R'zine est une localité rurale et que la majorité des terres appartiennent au domaine privé, la «panacée» a été trouvée, pour atténuer, un tant soit peu, la crise du logement. L’aide à l'habitat rural, à l'acronyme du FONAL, connaît un franc succès dans cette contrée rustique. Cette formule de l'habitat est en vogue, puisqu'elle constitue un appoint substantiel pour les ménages à moyens et faibles revenus. «Avec un montant de l'ordre de 700 000 DA, le FONAL est bon à prendre, même si la somme reste insuffisante, surtout avec la hausse des coûts des matériaux de construction ces derniers mois», note, dépité, un habitant de Guendouz, chef-lieu communal d'Aït R'zine. La municipalité a bénéficié d'un bon quota depuis le lancement de cette aide, avec un nombre qui dépasse les 1 000 aides. Le plus gros lot qu'a eu la localité était de 776 aides. Ce fut en 2015. Les postulants à cette formule regrettent cette année, car, depuis, les aides sont octroyées au compte-goutte. «En 2015, notre commune a bénéficié d'un quota de l'ordre de 776 aides. Cela a permis à beaucoup de familles d'avoir un toit décent et de s'extirper de la crise du logement. La commune connaît un boom urbain impressionnant en sus d'une croissance démographique soutenue», constate un autre habitant de la localité. Pour cette année, la commune n'a pas été «gâtée» en raison de la réduction drastique du nombre d’aides qui lui sont octroyées. 26 aides seulement ont été destinées à la municipalité pour cet exercice. Ce nombre est loin de satisfaire la demande qui se chiffre en centaines.

Syphax Y.