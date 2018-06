Le mondial… à la maison de jeunes !

Par DDK | Il ya 48 minutes | 91 lecture(s)

La maison de jeunes de la ville de Tazmalt vit au rythme des rencontres de la coupe du monde. A l'initiative de l'association culturelle Taftilt n yilmezyen et en collaboration avec la maison de jeunes, les matchs du tournoi mondial sont diffusés à la salle des spectacles de la maison de jeunes. Chaque jour, des dizaines de jeunes prennent d'assaut ladite structure pour suivre les rencontres footballistiques dans une ambiance bon enfant. Toutefois, l'entrée est payante, même si celle-ci est voulue «symbolique», à raison de 30 DA le match. Et comme les droits de retransmission des matchs de la coupe du monde sont monopolisés par une chaîne qui ne laisse aucune chance pour les férus du foot qui ne peuvent pas, en conséquent, se permettre un abonnement dispendieux pour voir tous les matchs du mondial, des bienfaiteurs, des associations et autres ont eu la louable initiative de permettre aux jeunes de regarder, sur un écran géant ou via data-show, les joutes de cet événement planétaire. Accosté pour avoir son impression, un jeune de Tazmalt dira : «Je remercie les initiateurs dette action, grâce auxquels nous suivons les matchs de la coupe du monde, d’autant plus que, pour ma part, je ne dispose pas de moyens qui me permettent de regarder tous les matchs. Ici (la maison de jeunes), toutes les rencontres sont diffusées». Dans la salle, il règne, chaque jour, une ambiance des stades, surtout lorsque les équipes favorites et adulées marquent. L’explosion de joie et les cris d’exultation sont entendus de loin dans cette ville de Tazmalt qui, à l’instar des autres localités, vit depuis quelques jours au rythme de la coupe du monde, ce qui crée une ambiance toute particulière.

Syphax Y.