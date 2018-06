Reprise partielle des travaux

Par DDK | Il ya 48 minutes | 94 lecture(s)

Le projet du raccordement de la commune de Kendira au réseau du gaz naturel a repris partiellement au cours de ces dernières semaines, indiquent les responsables de la municipalité. «Sur les cinq entreprises engagées dans les différents chantiers, deux ont réinvesti le terrain. Elles sont en train de réaliser les travaux de branchement», a fait savoir le responsable de l’APC, confiant que les taux d’avancement des lots sont contrastés : «Il y a des villages où le projet est achevé à plus de 80%, tandis que dans certaines localités, le projet est toujours à l’arrêt, cela ne dépasse pas les 30%», révèle notre interlocuteur, tout en appelant de ses vœux la reprise des travaux au niveau des lots à l’arrêt. «Les entreprises ont déserté les chantiers, parce qu’elles n’ont pas été payées. Maintenant que les pouvoirs publics se sont fermement engagés à débloquer les crédits nécessaires, nous sommes confiants quant à l’achèvement du projet dans des délais raisonnables», assure le responsable de la municipalité. Lourdement pénalisés par l’interruption du chantier, les villageois font part de leur appréhension : «Nous avons été gavés de déclarations mielleuses et de professions de foi. Maintenant, nous voulons du concret», lâche, incrédule, un citoyen d’Ihevachen. «Qu’on en finisse une bonne fois pour toutes. La souffrance n’a que trop duré», clame un autre de Tizi. D’autres citoyens s’interrogent, par ailleurs, sur le sort qui sera réservé au réseau routier de la commune, lequel est sérieusement mis à mal par le chantier du gaz : «Il y a beaucoup de désagréments en perspective, car quelque chose me dit que la remise en état de nos routes ne se fera pas de sitôt», subodore un jeune de Takharouvt N’Yighil.

N Maouche.