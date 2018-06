La salle de soins et l'école menacées de fermeture

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Tignatine, est une bourgade rustique relevant de la commune de Tazmalt. À l'instar des autres villages de la municipalité, cette localité, habitée par environ 1 500 âmes, est aux prises avec des difficultés et autres carences qui font que le quotidien de la population est peu enviable. Nonobstant l'existence d'une salle de soins dans ce village, les habitants se voient contraints de se déplacer vers d'autres structures sanitaires pour bénéficier des actes médicaux. Cet état de fait est dû à la fermeture de cette salle de soins depuis "au moins 10 ans", dira une source locale. «Auparavant, il y avait un infirmier qui officiait dans cette structure tous les mardis. Puis, pour des raisons inconnues, il a cessé de travailler», regrette-t-on. Cette salle demeure fermée à la face des habitants qui se déplacent vers l'EPSP de Tazmalt, à 8 km, pour se soigner ou pour une simple injection, alors que leur village dispose d'une salle de soins. «Nous réclamons sa réouverture et sa dotation de tout le matériel nécessaire, et en personnel permanent», insistent les villageois. Ce n'est toutefois pas la seule structure qui est close dans cette bourgade oubliée, l'école primaire a connu aussi le même sort. Cela fait des années qu'elle est fermée, pour cause, dit-on, du nombre réduit d'élèves. «Néanmoins, aujourd'hui, il y a une trentaine d'élèves de notre village qui poursuivent leur scolarité à l'école primaire du village d'Allaghane. Alors que notre localité dispose d'une école qui est fermée depuis des lustres, nos enfants se voient obliger de se déplacer à 6 kms de chez eux pour suivre leur scolarité», s'indigne un parent d'élève de Tignatine qui, au nom de tous les parents d'élèves du village, demande la réouverture et la réhabilitation de l'école pour épargner les déplacements harassant à leurs enfants. Il ne s’agit pas des seuls problèmes que connaît ce patelin, il y a l'eau potable qui enregistre des perturbations dans l'alimentation, où la partie basse du village fait face à une carence d'eau sur le réseau de distribution. Aussi, le gaz n’a pas été mis en service depuis son installation. «Le réseau du gaz de ville est installé dans notre village, mais l'alimentation des foyers fait toujours défaut», regrette-t-on encore.

S. Y.