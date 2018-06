Le revêtement de la route de Tifritine en projet

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

Le chemin communal reliant l’agglomération urbaine du centre de Feraoun au village Tifritine, est programmé pour la réhabilitation sur l’exercice budgétaire courant. C’est ce qu’a indiqué un responsable de l’APC, selon lequel une autorisation-programme a été dégagée à cet effet sur les plans communaux de développement. «L’opération porte sur le revêtement en béton bitumineux de cet axe routier, sur un linéaire de 600 mètres», fait savoir le même responsable. Et d’enchainer : «En vertu des dispositions du code des marchés publics, le projet a fait l’objet d’un avis de consultation par voie d’affichage. Au terme de cette procédure administrative, la commission communale des marchés siégera pour examiner les dossiers de soumission et sélectionner une entreprise». Voilà qui ne manquera pas de mettre du baume au cœur des habitants de ce village, qui ont enduré tant de sacrifices en raison de l’état lamentable de cet accès. Un citoyen de Tifritine a tenu à le souligner : «Il faut rendre grâce au Ciel et remercier les responsables de l’APC d’avoir initié cet investissement, qu’on n’a eu de cesse de réclamer». Et à un autre villageois de faire chorus : «Le parcours est devenu infernal, tellement il est truffé de bosses et de trous sur toute sa longueur. L’idée de le voir tapissé en béton bitumineux nous procure un immense soulagement».

N. M.