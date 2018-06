Les résidents chargent l’APC !

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Le lotissement Arihane, dans la commune de Souk El-Ténine, semble avoir été carrément abandonné, tant l’aménagement urbain y fait cruellement défaut.

Pire, il cumule d’autres carences liées à l’absence de commodités de base, tels que l’eau, l’assainissement et le gaz naturel. Très mal vécue, cette situation n’a pas manqué de faire sortir de leurs gonds les résidents, lesquels sont montés au créneau à plusieurs reprises pour réclamer la prise en charge de leurs doléances. «J’occupe mon appartement social depuis l’année 2003, et à ce jour, je suis obligé de trimballer la bonbonne de gaz butane dans l’escalier de l’immeuble. De telles scènes relèvent de l’insolite, quand on sait que le gaz naturel a conquis les coins les plus reculés de l’arrière pays. C’est à croire que notre municipalité n’a pas d’élus pour plaider la cause de la population locale», dira, sur un ton colérique emprunt d’amertume, un père de famille d’Arihane. «Dès la prise de possession de nos logis, nous avons commencé à solliciter toutes les instances concernées pour nous raccorder au gaz de ville. Depuis, que de démarches inabouties, de correspondances restées sans suite et de promesses non tenues», tempête un autre résident.

Les explications du maire

La problématique de l’eau est l’autre préoccupation majeure qui alimente l’inquiétude et le courroux des habitants d’Arihane. «Il n’y a pas assez de pression dans les canalisations. Il en résulte que l’eau n’arrive que rarement aux étages supérieurs», relève un autre propriétaire. «L’eau ruisselle dans les rues pendant que nos robinets sont à sec. Les familles logées dans les étages supérieurs des bâtiments souffrent le martyre. Elles sont obligées de s’approvisionner chez leurs voisins du rez-de-chaussée, ou de chercher d’autres points d’eau pour remplir leurs réserves», témoigne un locataire. Interrogé sur ce sujet, le maire de Souk El-Ténine convient que le réseau de distribution desservant ce lotissement est sujet à des fuites à répétition, impactant de manière récurrente l’alimentation des foyers. «Ce problème ne peut être solutionné que par le remplacement des conduites en PVC par du PEHD. La mise en service du nouveau forage en attente d’équipement, est aussi à même de contribuer à l’amélioration de la desserte», a-t-il fait savoir.

N. Maouche