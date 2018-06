Les abords du CW23 gagnés par la broussaille

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

Le chemin de wilaya numéro 23 qui traverse la commune de Tamokra n’a pas bénéficié d'opérations de restauration et de confortement. Ce tronçon qui traverse, en plus de cette municipalité, les localités d'Ilemayen (Bordj Bou Arreridj), Amalou et Akbou n'a pas connu de travaux d'entretien depuis des années, assure-t-on. Ce qui fait qu'il ne cesse de se dégrader au fil des ans, jusqu'à devenir impraticable sur plusieurs sections. Comme c'est l'été, les accotements de ce chemin névralgique se trouvent envahis par les herbes sèches sauvages. Celles-ci n’ont pas encore été fauchées, et risquent de ne pas l’être encore cet été. Elles constituent par conséquent une vraie menace et un risque accru, en ce sens qu'elles sont un excellent combustible et le lit d’éventuels départs de feux. D'autant que le CW23 parcourt la forêt dense d'Adrar Oumaza constitué d'un couvert végétal composé essentiellement de pins d'Alep, de maquis, de chênes et de buissons. Une simple étincelle ou un mégot de cigarette encore fumant jeté sur les abords de ce chemin pourrait déclencher de gigantesques brasiers qui pourraient détruire plusieurs hectares du tissus forestier. «Le CW23 ne bénéficie malheureusement pas de travaux d'entretien et de réhabilitation. Il y a toute une 'forêt' d'herbes qui a poussé sur les accotements. Cela constitue un véritable danger pour les localités traversée par ce chemin, où les vergers d'arbres fruitiers, les arbres de forêts et même les habitations et autres étables et poulaillers peuvent s'embraser à la moindre étincelle. Ce chemin est laissé sans aucun entretien, ni réhabilitation. Il se dégrade sans cesse, surtout durant les intempéries où les eaux pluviales envahissent la chaussée en détériorant la couche bitumeuse», regrette un habituel usager de ce chemin.

Syphax Y.