Des aménagements pour les villages

Des projets d’aménagement urbain à travers plusieurs villages de la commune d’El-Flay sont retenus dans le programme de l’exercice budgétaire courant, avons-nous appris auprès d’un membre de l’exécutif aux commandes de la municipalité. D’après notre source, ce projet est pris en charge sur les ressources allouées à la collectivité dans le cadre des PCD. «Par souci d’équité et d’égalité, nous avons touché tous nos villages», a indiqué le responsable de l’APC. Trois villages, en l’occurrence Izghad, Ath Daoud et El Maâdi, sont ainsi programmés pour bénéficier de ces opérations, informe-t-on. «Les aménagements projetés ont trait au revêtement en béton armé des artères et venelles de ces localités. La procédure est en phase d’examen des soumissions par la commission communale des marchés publics», fait savoir notre interlocuteur. Et d’enchaîner : «Plusieurs semaines sont nécessaires pour le lancement des travaux, car après conclusion du contrat avec l’entreprise sélectionnée, il faudra encore attendre l’approbation de ce contrat par les services du contrôleur financier». L’inscription de ces projets n’a pas laissé de marbre la population des villages concernés. C’est ce que nous avons pu vérifier au contact de certains habitants. «Nous avons vécu, des années durant, au rythme de la poussière par temps sec et de la boue par temps humide. La saleté a fini de s’incruster dans nos chaumières. Il était temps de mettre un terme à ce calvaire», clame un retraité du village Ath Daoud. «Nous sommes entravés dans nos déplacements par ces accès devenus impraticables. Le passage de la conduite de gaz a empiré la situation, si bien que nos enfants peinent à se rendre à l’école», affirme un autre citoyen d’Izghad, tout en souhaitant que ces projets soient concrétisés dans les meilleurs délais.

