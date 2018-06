Les services vétérinaires mobilisés

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Dans le souci de couper court à l'éventualité d’apparition de quelques foyers de fièvre aphteuse et de la clavelée (variole), le premier magistrat de la commune de Tinebdar, et par le biais du service d'hygiène, vient de tracer un programme de vaccination du cheptel bovin, en guise de prévention contre ces maladies. Les services vétérinaires relevant de la mairie éponyme, ont déjà lancé la campagne de vaccination du cheptel (ovins et bovins) qui, normalement, devait avoir lieu du 24 au 28 du mois en cours. Dans le cadre des initiatives proactives de prévention contre les dites zoonoses, l’opération de vaccination «gratuite» vise en premier lieu à renforcer et consolider l’immunité de l’ensemble du cheptel de la wilaya, à contrôler et dépister d’autres zoonoses, et à procéder au traitement contre les parasites internes et externes des ovins et des bovins. Ce faisant, tous les moyens sont mis à la disposition du staff devant assurer la campagne de vaccination, nous dira un membre de l'exécutif communal. Cette campagne se déroulera en plusieurs phases, touchant ainsi l’ensemble des villages de la commune, et ce, dans le but de protéger les cheptels des éventuelles transmissions qui pourraient être contagieuses. Ladite campagne de vaccination du cheptel bovin et ovin est entreprise par les services sanitaires de la municipalité de Tinebdar. Durant cette période, un programme est tracé afin de toucher l’ensemble des villages. Durant les cinq jours consacrés à la campagne de vaccination, les vétérinaires auront à assurer chaque jour la couverture sanitaire pour trois villages. A débuter par les villages d'Iguer Amar, Ait Touati et Bermatou. Puis c’est au tour d’Irouflane, Tadukant, Tinebdar, Tighezratine, la cité, Amridj El-Kaid, Tala Tagout, Chebirdou, Tala Ouzrou, Ikhlidjene, Tigzirt et Aghalad Laalam. «Cette campagne d'intérêt général est obligatoire, en sus, gratuite», rappelle notre interlocuteur. Par ailleurs, la clavelée est une maladie virale hautement contagieuse, des petits ruminants. Une maladie dermatologique des moutons. Cette pathologie se manifeste par des symptômes dont les caractéristiques sont des lésions cutanées généralisées. La clavelée est classée par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) au type A, synonyme de maladie grave. Elle est d’autant meurtrière pour les agneaux, car plus vulnérables au virus. La vaccination anti-claveleuse se veut de prémunir contre toute propagation de cette maladie qui connaît des pics en période hivernale et estivale. D’autant plus que la clavelée est la plus grave de toutes les varioles animales. Elle est virulente, infectieuse et inoculable. La fièvre aphteuse est une maladie animale qui peut affecter les bovins, les ovins et les caprins. Elle se manifeste par une éruption d’aphtes sous forme d’ulcérations superficielles, mais douloureuses, siégeant sur les muqueuses de la bouche, les lèvres, la langue et le nez. Le risque de contamination pour l’homme est infime, de l’avis des vétérinaires, mais un animal infecté peut facilement affecter un autre animal qui n’est pas atteint par la fièvre aphteuse. La grande résistance du virus à l’air libre explique la contagiosité de la maladie, et même à des températures assez basses, le virus tient tête. L’inhalation des particules virales par certains animaux affecte amplement leurs parties faciales, d’autant plus que les conditions climatiques défavorables favorisent la prolifération du virus qui peut être transporté par le vent sur de longues distances, pouvant aller jusqu’à 300 km.

Bachir Djaider