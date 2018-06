Hommage à feu Sahnoun Malek

Par DDK | Il ya 2 heures 2 minutes | 167 lecture(s)

L'Association des parents d'élèves de l'école primaire Abdelouhab Mokrane d'Amalou, en partenariat avec l'APC d'Amalou, organisera, mercredi prochain, les festivités de fin d'année au profit de tous les écoliers de la commune. Cette initiative, selon les organisateurs, «(…) est l'occasion de rendre hommage à Monsieur Sahnoun Malek, l'un des directeurs de l'école primaire Abdelouhab Mokrane d'Amalou qui a contribué à l'éducation de plusieurs générations». «Un chef d’établissement, rappelle-t-on, qui, malgré son handicap physique, a assuré la direction de l'école primaire d'Amalou de 1967 à 1978. Période durant laquelle il a gagné l'estime et le respect de toute la population». «M. Sahnoun ne s'est pas contenté de son rôle d'enseignant ; il était le père des centaines d'orphelins, le conseiller de l'Assemblée populaire communale d'Amalou, le notable du village et le guide de toute une population», souligne-t-on encore. «Aujourd'hui, les parents d'élèves de l'école Abdelouhab Mokrane veulent rendre hommage à ce grand éducateur qui reste un modèle pour tous ceux qui l'ont connu», indique-t-on, précisant que les festivités qui commenceront mercredi prochain verront la participation de l'association Etoile culturelle d'Akbou avec une kermesse, «pour se rappeler le bon vieux temps», et un spectacle pour enfant dans l'après-midi. Il y aura aussi, ajoute-t-on, la présence de la chorale de l'association culturelle du village Tighermine de la commune d'Amalou. Pour la journée du 27 juin 2018, il est programmé la projection d'un reportage retraçant la vie du défunt Sahnoun Malek, suivie de témoignages de quelques-uns de ses collègues de travail, anciens élèves et membres de sa famille. Les festivités se termineront par la distribution de prix aux meilleurs élèves de toute la commune. Un prix spécial "Sahnoun Malek" sera remis à l’école primaire qui a réalisé le meilleur résultat lors du dernier examen de passage au collège.

F. A. B.