Plusieurs projets inscrits

Par DDK | Il ya 2 heures 1 minute | 183 lecture(s)

Dans l’optique d'améliorer le cadre de vie des habitants, des opérations d’aménagement urbain ont été inscrites au profit de quelques localités relevant de la commune d’Oued Ghir, située à 10 km de la ville de Béjaïa. Des avis de consultation ont été lancés depuis quelques jours, en vue d'attribuer ces marchés une fois les entreprises réalisatrices sélectionnées. Pour commencer, il y a le village El-Merdj, concerné par une opération d’extension de son réseau de l’assainissement, sur une longueur de 650 mètres linéaires. Un projet d’autant plus important que des dizaines d'habitations ne sont pas encore raccordées à ce réseau. Dans le même contexte, le même patelin et Ibourassène bénéficieront de la réalisation d'un dalot chacun, pour enjamber des ravins. Il est prévu aussi le renforcement, en béton bitumineux, de la voie qui relie la RN12 au village Inraâ, sur une distance linéaire de l'ordre de 900 mètres. Sur la même lancée, une autre opération inscrite se rapporte au renforcement en béton bitumineux de la voie reliant la RN12, au village Tizi Larbaâ, sur 1 000 mètres linéaires. Il y a également l'aménagement et le revêtement de la piste de la localité Amadan Ouada, sur une longueur de 450 mètres linéaires. «Tout compte fait, nous avons vraiment besoin de ce genre de projets pour combler les carences et déficits en aménagement urbain dans notre commune. Même si beaucoup reste à faire sur ce volet précis, il n'en demeure pas moins que ce qui a été réalisé jusque-là donne satisfaction. J'espère qu'il y aura d'autres projets structurant pour le bien de notre commune, qui en a vraiment besoin», indique un habitant du chef-lieu communal d’Oued Ghir.