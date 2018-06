100 logements LPA accordés à la daïra

Par DDK | Il ya 58 minutes | 79 lecture(s)

À l'instar de toutes les daïras de la wilaya de Béjaïa, celle d'Ouzellaguen a bénéficié, dernièrement, d'un programme de 100 unités de type LPA (logement promotionnel aidé). Ce parc immobilier, dont la réalisation interviendrait une fois le marché octroyé, est une bouffée d'oxygène dans la région qui a abrité le fameux congrès de la Soummma, le 20 août 1956, même si la demande en logement demeure très forte dans cette circonscription. D'ailleurs, les services de la commune d'Ouzellaguen ont enregistré un nombre assez important de demandes pour cette formule de LPA laquelle a atteint, selon des sources, les 654 dossiers déposés par autant de postulants. Il y aura, somme toute, du pain sur la planche pour la commission de distribution de logements de la daïra laquelle, dit-on, s’affaire à étudier et à passer à la "loupe" les dossiers déposés par les postulants. Cette commission ad-hoc présidée par le chef de daïra, est composée du P/APC, des représentants de la caisse nationale du logement (CNL) et la direction du logement. Une tâche qui s'avère être compliquée, d'autant que la commission aura à "éplucher" pas moins de 654 dossiers arrêtés et choisir les 100 futurs heureux attributaires qui répondent aux critères comme la situation familiale, les conditions d'habitation et la solvabilité des requérants, entre autres. Approché pour avoir son opinion à ce sujet, l'un des postulants au logement promotionnel aidé dira à cet effet: «J'ai déposé, mai dernier, un dossier pour postuler au logement promotionnel aidé. Comme tous les demandeurs de ce type de logement, j’attends l'affichage de la liste des attributaires. Néanmoins, j'ai beaucoup d'appréhension car le nombre de postulants et assez important pour un quota de 100 logements seulement. Personnellement, je ne possède aucun logement ni tout autre bien pour construire un logement, ne serait-ce que celui ayant trait à l'habitat rural. Mais je reste confiant en dépit de tout».

Syphax Y.