Perturbations sur le réseau de distribution

L’alimentation en eau potable depuis le barrage de Tichy Haf connaîtra, aujourd’hui et demain, des perturbations dans la distribution, informe l’ADE de Béjaïa dans un communiqué. Ces perturbations, lit-on dans le même document, toucheront les municipalités de Souk-Oufella, Chemini, Sidi-Aïch, Timezrit, Semaoune, Feraoun, Béni-Djellil, El-Kseur, Amizour, Oued-Ghir et Béjaïa. À l’origine de ces perturbations, explique-t-on, «la réparation d'une fuite d'eau assez importante au niveau de la conduite de diamètre 1 200 de transfert d'eau Tichy Haf - Béjaïa, à hauteur du grand ouvrage d'art de la pénétrante de Béjaïa à Takrietz». Ainsi, plusieurs communes, alimentées en eau potable à partir du barrage de Tichy Haf, connaîtront une perturbation durant les journées des 26 et 27 juin 2018.

