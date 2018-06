Le blocage perdure à l’APC!

Par DDK | Il ya 58 minutes | 78 lecture(s)

Au niveau de plusieurs APC de la wilaya de Béjaïa, le blocage perdure, au grand désarroi des citoyens. En effet, le nœud ne se défait toujours pas au niveau de l'APC de Darguina, une commune située à environ 45 kms au Sud-est de Béjaïa. Rappelons que, depuis les élections du 23 novembre dernier, ou plus précisément après la délibération de décembre désignant l'exécutif communal, une mésentente est née entre les élus, représentant de plusieurs partis politiques, dont le FFS, l’alliance TAJ, ainsi que le RND et Talai El Houriat. Six mois sont consommés, et le courant ne passe toujours pas entre les élus que la population locale a choisis pour gérer les affaires de sa commune. Pire encore, il semble que leur relation est plus que jamais dure, sachant que même après la proposition du maire en place, M. Khalef Rachid, d’obédience FFS, les choses n'ont pas évolué d’un iota. En effet, lors de l’énième réunion tenue le mois d’avril dernier, le P/APC a tout tenté pour débloquer la situation, mais en vain. Il a même été procédé à la signature d’un procès-verbal d’entente avec les deux élus de la liste «Talaï El-Houriat», pour l’intégration du premier élu en qualité de vice-président et de l’autre élue, en qualité de présidente de commission. Alors que tout a été discuté profondément et l’accord conclu, lors de la session d’installation de l’exécutif, les deux élus, contre toute attente, ont voté contre la proposition et ont rejeté l’accord conclu avec le maire. De leur côté, dans une déclaration datée du 5 février, les élus du bloc d’opposition ont fait part à la population de leur volonté d’aller «vers une gestion communale apaisée», tout en plaidant pour un programme commun de développement prioritaire avec une mise à niveau de tous les villages et quartiers. Ensuite, ont-ils préconisé, «une gestion collégiale avec l’introduction de tous les élus dans l’exécutif communal». Depuis, silence radio ! Même les interventions des autorités locales de Béjaïa, à l’instar du P/APW, n'ont pas pesé devant l'entêtement des uns et des autres. Actuellement, les habitants de la commune de Darguina sont livrés à eux-mêmes, impuissants face à ce long conflit qui perdure au sein de leur APC. Bien que, semble-t-il, les services soient assurés comme il se doit, à l'exception des antennes administratives, il reste que les conséquences peuvent être fatales à long terme. «Il n'y a absolument rien de nouveau depuis la dernière réunion que nous avons tenue ensemble. Les élus des autres listes continuent d'abandonner leurs postes. Quant à l'APC, on arrive à la mettre en marche malgré quelques difficultés», nous dira, sur une pointe de désolation, un élu FFS. Il importe de rappeler que l’assemblée communale de Darguina compte quinze sièges répartis entre le FFS et l’alliance TAJ, avec six chacun, alors que Talai El Houriat a obtenu deux sièges et le RND un seul.

M. K.