Des jeunes bravent toujours le danger

Par DDK | Il ya 1 heure | 160 lecture(s)

En dépit de son interdiction et des risques encourus, la baignade dans les eaux plates du barrage Tichy Haf continue encore contre vents et marées de tenter les jeunes.

Depuis que le mercure a commencé à augmenter de façon significative, les berges dudit barrage se trouvent prises d'assaut par des jeunes et moins jeunes qui y piquent une tête. Pourtant, la baignade y est classée comme dangereuse, et nonobstant les innombrables cas de noyade enregistrés depuis la mise à eau de cette étendue, il semble que cela ne dissuade guère les jeunes de se barboter dans ces eaux envasées. Même si, pour le moment, aucun cas de noyade n'a été enregistré, il n'en demeure pas moins que les risques planent encore sur les nageurs. «Ils sont combien ces jeunes gens qui ont été aspirés par les eaux de cette vaste étendue d’eau ? Et combien faudra-t-il encore de victimes pour que l’on s’aperçoive, au bout du compte, que ce barrage n’est nullement construit pour la nage et la baignade ?» se demande-t-on. Les baigneurs, qu’ils soient de la région ou d'ailleurs, car on y vient même de certaines localités des wilayas limitrophes comme Bordj Bou Arréridj et Sétif, ne se soucient point de cet état de fait, puisqu’ils n'ont qu'une idée en tête: se rafraîchir. Toutefois, des caravanes de sensibilisation ont été menées par le passé au profit des jeunes, mais cela n'a pas donné les résultats escomptés puisque ledit barrage finit, à chaque saison estivale, par être envahi par des dizaines "d'estivants". Le manque de moyens et les conditions modestes de la plupart des jeunes baigneurs, qui ne leur permettent pas de profiter de séjours au bord de la mer, font que cette situation revient chaque été. Le barrage de Tichy Haf est implanté sur les territoires des communes de Bouhamza et Tamokra. Celles-ci ne possèdent pas de piscines communales à même de dissuader et de permettre, notamment, aux jeunes de se baigner en toute sécurité, loin des risques accrus de la baignade dans les eaux envasées et profondes du barrage de Tichy Haf.

Syphax Y.