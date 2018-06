La réhabilitation de l’assainissement retenue

Par DDK | Il ya 1 heure | 150 lecture(s)

Le plan de développement de la commune de Sidi Ayad, pour le compte de l’exercice courant, a réservé une bonne place pour les projets d’hydraulique, en rapport avec l’assainissement. C’est ainsi, font savoir les responsables de la municipalité, que des crédits d’investissement consistants ont été orientés vers la résorption du déficit enregistré dans ce secteur, de même que la mise à niveau de certains tronçons vétustes et dépassés. «Les besoins en matière d’assainissement sont énormes, en raison principalement des constructions soutenues par le programme FONAL. Seule une approche progressive permettra d’éliminer tous ces rejets qui impactent l’environnement et posent un problème de santé publique», informe un élu à l’APC. Dans l’immédiat, indique-t-on, plusieurs localités sont inscrites pour bénéficier d’opérations de réfection, d’extension du tout-à-l’égout ou les deux à la fois. «Nous avons retenu la localité El Kousma, les villages Maâla et Tighelghat pour la réfection et l’extension du réseau vers les quartiers non raccordés à ce réseau. Il est aussi projeté l’extension du réseau au niveau du quartier Amaârat, et enfin, des opérations de réfection des conduites au profit des quartiers Tighremt et Tighoudine», a déclaré, en substance, un membre de l’exécutif communal. Réagissant par rapport à l’inscription de ces projets, des citoyens de Sidi Ayad, apostrophés au centre urbain du chef-lieu communal, confient leur pleine adhésion : «L’éradication de tous les rejets polluants est un gage de la salubrité publique. L’effort de l’APC devrait être continu, pour garantir un cadre de vie sain», acquiesce un villageois de Maâla. «On ne peut que soutenir ce genre d’investissement et appeler de nos vœux leur généralisation, afin de venir à bout de tous les foyers de pollution», plaide un citoyen de Tighremt.

N. Maouche