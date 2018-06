Par DDK | Il ya 1 heure | 165 lecture(s)

Le collectif des associations de la commune de Bouhamza, en collaboration avec les autorités communales de la même commune, comptent organiser, samedi prochain (30 juin), un hommage aux martyrs de la guerre de libération nationale. Cette cérémonie honorera la mémoire des chouhada de la région de Bouhamza, tombés au champ d'honneur entre 1954 et 1962. A rappeler que cette localité a donné un lourd tribut à la guerre contre le colonialisme français, avec un bilan très lourd de 175 martyrs entre civils et combattants. Ce fut en automne 1959 que l'ennemi français procéda à des raids aériens pour attaquer mortellement de paisibles habitants qui ne faisaient que récolter les olives. Les soldats français étaient informés de l’entente secrète entre les villageois et les moudjahidine pour les ravitailler, à travers le laissez-passer accordé par les forces coloniales pour permettre aux habitants de récolter les olives. Ce fut le moment tant attendu par les combattants de bénéficier de l'aide précieuse des villageois, relate-t-on. Malheureusement, c'était compter sans les «mouchards» qui informèrent la SAS. Suite à quoi, des raids aériens ont été menés par les aviateurs français. Conséquence : 175 martyrs ! Des sources parlent de pas moins de dix-huit avions militaires ayant bombardé les oliveraies et les maquis entourant les environs de Bouhamza. Les lieux du bombardement gardent encore les stigmates de cette opération meurtrière qui n'a épargné ni enfants, ni femmes ni vieillards... Devant ce crime contre l’humanité, la société civile de Bouhamza, à travers les associations et l'APC, tient à se recueillir à la mémoire des chouhada et leur rendre, par là, un vibrant hommage, samedi prochain, à Bouhamza. Pour ce faire, un programme a été concocté pour l'événement. Ainsi, samedi prochain vers 8 heures, il est prévu, en début de cérémonie, le dépôt d'une gerbe de fleurs au cimetière des martyrs de la localité, suivi de l'inauguration de la stèle des chouhada. A 10h, il est programmé l’ouverture de l'exposition sur la guerre de libération avec des articles, des livres d'histoire, des photos et autres portraits de chouhada. Une demi-heure plus tard, des anciens moudjahidine prendront la parole, pour retracer brièvement l'histoire de cette région charnière, qui a tant donné pour l'indépendance du pays. S'en suivront, alors, une chorale, une conférence-débat, une pièce théâtrale et la projection d'un film sur la guerre d'indépendance. Vers 22h, la clôture de la cérémonie sera proclamée.