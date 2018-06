Des plants d'oliviers et des ruches pour les fellahs

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

La commune de Kendira est à vocation agropastorale. Elle recèle un verger oléifère non négligeable, en sus d’un cheptel assez important.

Les habitants possédant des terres agricoles manifestent un attachement viscéral à la terre nourricière. L’arboriculture occupe une place de choix dans cette contrée haut perchée. L'intérêt pour cette filière, notamment, va crescendo, en ce sens qu'elle apporte un plus au secteur agricole local avec des revenus supplémentaires pour les propriétaires de glèbes plantées d'arbres fruitiers. Cet intérêt se manifeste aussi par la forte demande en plants qu'enregistre cette localité qui dépend de la subdivision agricole d'Amizour. Celle-ci a lancé dernièrement un appel aux paysans de la commune de Kendira afin de s’inscrire dans l'optique de bénéficier de la distribution de plants, dans le cadre du programme du développement local. À cet effet, la subdivision agricole d'Amizour informe les propriétaires terriens que la période du dépôt des dossiers afférents s'étalera du 24 juin au 12 juillet au niveau du bureau de l'agriculture de la commune de Kendira. Pour bénéficier de plants d'oliviers, les fellahs devront constituer les pièces suivantes: une demande manuscrite, un engagement écrit et une photocopie de la carte nationale d'identité. Accosté pour avoir son avis à ce sujet, le propriétaire d'une oliveraie dira: «J'ai d'ores et déjà déposé mon dossier pour bénéficier de jeunes oliviers afin d'enrichir et de rajeunir mon verger oléicole. J'ai des centaines d'oliviers centenaires qui me donnent du souci, car ils deviennent de moins en moins productifs, ce à quoi je me suis résolu à planter d'autres oliviers pour compenser, d'une part, les pertes et renforcer mon parc oléifère, d'autre part». Dans le même contexte, la subdivision agricole d'Amizour a lancé également un appel aux apiculteurs pour se rapprocher de ses services afin de bénéficier de ruches d'abeilles. Là aussi, il y a tout un dossier à formuler pour en bénéficier. La filière apicole est aussi très prisée à Kendira, où le miel y est produit à des quantités satisfaisantes.

Syphax Y.