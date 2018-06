La nouvelle unité de soins sans équipements

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Dans l’optique de l’amélioration de la couverture sanitaire et du renforcement de l’accessibilité aux soins de base, une unité de soins a été érigée au profit du village Ihvachen, dans la commune de Kendira. «Le projet a été entièrement achevé depuis plusieurs mois déjà. La mise en service de l’infrastructure est subordonnée à l’acquisition d’équipements. Nous avons sollicité l’APW pour prendre en charge cette opération, et nous sommes en attente d’une réponse qu’on espère favorable», a confié le maire de Kendira. Et d’assurer : « L’APC fera tout son possible pour satisfaire l’attente légitime des habitants d’Ihvachen, qui ont tant souffert de l’éloignement des structures de santé». Des citoyens d’Ihvachen, avec lesquels nous avons pris attache, ne jurent que par l’ouverture de cette unité de soins. «La mise en service de cette structure prendra les allures d’un événement marquant. Elle promet d’inaugurer une nouvelle ère et d’enterrer, du coup, les années de galère vécues par la population», note, sur une pointe de satisfaction, un habitant d’Ihvachen, fonctionnaire de son état. Tout aussi enthousiaste, un autre villageois souligne que «cette unité de soins est un rêve porté à bout de bras par toute la population d’Ihvachen. Avec un tel équipement, le concept de santé de proximité prôné par les autorités sanitaires, recouvre la plénitude de sa signification». La population d’Ihvachen s’apprête donc à savourer l’exquis, après avoir enduré l’acerbe. «La moindre prestation de base, comme les soins infirmiers, nous contraints à un éreintant déplacement jusqu’au centre de santé du chef-lieu communal. Ce n’est pas de tout repos, surtout pour les malades et les invalides», affirme un villageois.

N. M.