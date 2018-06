Les PCD jugés insuffisants

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

La commune de Bouhamza a été créditée d’une autorisation de programme d’un montant de 40 millions de dinars, au titre de l’exercice 2018 des PCD, a-t-on appris des responsables en charge des affaires de la municipalité. «L’enveloppe a été revalorisée de manière substantielle, en comparaison avec l’année 2017. Néanmoins, compte tenu de l’énorme retard de développement à combler, ces subsides sont très insuffisants», a indiqué le premier magistrat de la commune, précisant que près de 20% seulement des besoins de base seront satisfaits. L’exécutif communal, informe-t-on, se contentera de parer au plus urgent, en traitant prioritairement les problèmes liés à l’hydraulique. «Le gros de l’enveloppe est orienté vers des projets d’AEP et d’assainissement», fait savoir l’édile communal, dont la démarche est guidée, selon lui, par le souci d’équité entre les villages. L’intitulé des opérations inscrites porte essentiellement sur la réhabilitation de certaines portions vétustes du réseau de distribution d’eau, signale-t-on. Il est aussi projeté des extensions vers certains quartiers non desservis. Pour ce qui est de l’évacuation des eaux usées, il sera question de la réfection et du prolongement de quelques collecteurs d’assainissement. «Nous appelons nos concitoyens à faire preuve de patience. Leurs préoccupations sont aussi les nôtres, mais leur prise en charge ne peut se faire que de manière progressive», souligne le P/APC.

N. M.