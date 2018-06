Exercice de simulation au CHU

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Un exercice de formation et de simulation d’une opération de sauvetage et de secours a été organisé, dans l’après-midi du lundi dernier, au CHU Khellil Amrane de Béjaïa. «L’opération a été réalisée d’une main de maître par les éléments de la Protection civile, en collaboration avec les agents de la Sûreté interne du CHUB. Cet exercice s’inscrit dans le cadre de la formation continue des agents de sécurité du CHUB», indique le bureau d’information et de communication du CHU Khellil Amrane de Béjaïa. Cet exercice a pour but, lit-on dans le même document, «le perfectionnement des méthodes d’intervention face aux menaces liées aux feux et aux risques d’inhalation de gaz toxiques.» Au terme de cet exercice de simulation, le directeur général du CHU de Béjaïa n’a pas manqué de remercier tous les intervenants qui ont, a-t-il soutenu, «contribué à la réussite de cet exercice, particulièrement, les éléments de la protection civile qui ont répondu présents à l’appel.»

F. A. B.