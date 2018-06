Des centaines de logements non viabilisés

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

Le promoteur public de l’immobilier, l’OPGI, de la wilaya de Béjaïa a entamé, dernièrement, une opération d’entretien de logements relevant de son office, avance un responsable local. «Plusieurs immeubles du chef-lieu de wilaya ont déjà bénéficié de cette opération,» indique la même source qui précisera qu’ «en plus de sa mission principale consistant en la mise en œuvre de la politique sociale de l’Etat, à savoir promouvoir le service public en matière de logement, notamment pour les catégories sociales vulnérables et les plus démunies, l’OPGI a également la charge de préserver les immeubles et de leurs dépendances, qui lui sont confiés, en vue de leur maintien en état permanent d’habitabilité». Au total, le parc immobilier de l’OPGI de Béjaïa renferme selon le même responsable 11 720 logements et pas moins de 1 658 locaux. Cet entretien, «financé par une partie des recouvrements de l’OPGI (loyers et charges), concerne les parties communes aux locataires, comme l’étanchéité, la réhabilitation des caves, descentes d’eaux fluviales et usées, les façades, les escaliers et les espaces verts». Dans un autre chapitre, le nombre de logements dont la liste d’attribution a été affichée, mais sans la remise des clés aux bénéficiaires, s’élève à 1 646 unités. Ces logements réalisés à Akbou (573), El Kseur (438), Toudja (91), Béni Maouche (40) et Ouzellaguene (130) ne sont pas encore raccordés aux réseaux divers de viabilisation, comme l’assainissement des eaux usées, l’AEP et l’éclairage public. Les autorités de wilaya ont déjà signifié à l’OPGI de ne plus procéder à la distribution des logements sociaux sans les avoir au préalable équipé de toutes les commodités requises, notamment le réseau d’assainissement, l’eau courante, l’électricité et le gaz.

B. S.