Des lots de ruches pour les apiculteurs

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Dans le cadre des PPDRI (Projets de proximité de développement rural intégré), la commune de Tamokra a bénéficié de 28 lots de 10 ruches chacun au profit des paysans de la localité, informe-t-on. Ce programme de soutien au renouveau et au développement des zones rurales vise surtout à booster la filière apicole dans cette municipalité, haut perchée, où l'apiculture est pratiquée à grande échelle. Ainsi, le District des forêts d'Akbou a informé récemment, via les services de l'APC de Tamokra, de la disponibilité des 28 lots, invitant les personnes intéressées à s’en rapprocher dans les brefs délais, afin de bénéficier de ces aides. Il est demandé aux paysans et autres apiculteurs de formuler un dossier dans lequel il sera consigné les documents suivants: une copie de la carte nationale d'identité, une attestation de résidence, un certificat de possession d'un terrain agricole de 0.5 hectare au moins, une copie justifiant une formation en apiculture et une déclaration sur l'honneur de ne pas posséder plus de cinq ruches d'abeilles. Approché pour connaître son avis à ce sujet, un apiculteur de Tamokra dira: «Je possède quelques ruches chez moi, et je ne suis qu'à mes débuts. J’ai pu produire une quantité satisfaisante de miel cette année. Ce n'est pas facile de pratiquer l'apiculture, celle-ci étant un créneau nécessitant beaucoup de savoir-faire. J'allais abandonner à mes débuts, mais grâce à ma persévérance et aux conseils d’amis apiculteurs, je me suis résolu à continuer, et les résultats ont dépassé mes espérances. Maintenant que je me suis bien initié à cette filière, je peux demander des ruches au District des forêts d'Akbou. D'ailleurs, je suis en train de préparer le dossier y afférent pour bénéficier de quelques ruches pour renforcer mon cheptel apicole».

S. Y.