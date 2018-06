Les lauréats de la 5e honorés

Par DDK | Il ya 25 minutes | 2 lecture(s)

Après une longue année scolaire, faite d’efforts et de dur labeur, place au réconfort et à la joie pour les plus assidus. Ainsi, comme à l’accoutumée, la localité de Tinebdar a organisé, dans la matinée de mercredi dernier, à l'école primaire Tayeb Bellik d'Ikhlidjène, la traditionnelle cérémonie de remise des prix au profit des lauréats de la cinquième. En présence des heureux chérubins ayant décroché leurs sésames avec brio, accompagnés de leurs parents, du corps enseignant ainsi que du premier magistrat de la commune, la cérémonie n'a pas manqué de gratifier les futurs collégiens. En vue d’encourager l’excellence scolaire et d’inciter les élèves à plus d’efforts, les organisateurs de cette cérémonie prétendent à pérenniser cette initiative. Dans une ambiance conviviale et bon enfant, les lauréats ont profité pleinement de ces moments inoubliables. La fête était tout simplement grandiose. Pratiquement tous les parents, les enseignants et leurs élèves ont tenu à y être présents. «Nous avons un taux de réussite de 100 % à l'examen de la 5e, ce qui nous a permis de décrocher la première place au niveau de la daïra de Sidi-Aïch», souligne un enseignant de l'école primaire d'Ikhlidjène. Nombreux sont ceux qui ont pris la parole pour saluer les efforts consentis par les élèves et leurs enseignants durant l’année scolaire et les résultats satisfaisant qui ont honoré la commune et la daïra. À l'issue de la cérémonie, le premier magistrat de la commune de Tinebdar, A. Hadjal, a tenu à remercier les lauréats, toute la famille de l'éducation ainsi que les parents d'élèves.

Bachir Djaider