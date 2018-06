L’opération éboueurs de la mer lancée

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

Une vaste campagne de nettoiement des plages des côtes-Est et Ouest de Béjaïa sera lancée, aujourd’hui, par la direction de la jeunesse et des sports, en collaboration avec les jeunes des établissements qui dépendent de ses services et ceux des associations communales concernées. Ainsi, plus de 5 000 jeunes prendront part à cette opération qui consiste à débarrasser les plages des déchets refoulés par la mer ou laissés-là par des estivants dont le civisme n’est pas leur première préoccupation. Les plages ciblées par cette action sont, indique M. Boubekeur Menouar, un responsable de la DJS de Béjaïa, la plage de Melbou au niveau du camp de jeunes, la plage Souk El-Tenine au poste de secours, la plage d’Aokas en face de la caserne des CRS, la plage de Tichy au niveau du complexe sportif, le PNG, les plages de Beni K’sila au niveau du camp de jeunes et celles d’Azaghar et d’Ait Mendil. Par ailleurs, les communes côtières concernées sont aussi mises à contribution pour l’octroi de moyens de transports des jeunes, pour l’enlèvement des déchets collectés ou pour tout autre moyen mis à la disposition des jeunes volontaires qui participent au nettoiement des plages. Pour la réussite de l’opération, M. Boubekeur Menouar indique que d’autres jeunes des wilayas limitrophes, comme Sétif et Bordj Bou Arreridj, sont attendus pour donner un coup de main à leurs camarades de Béjaïa dans le nettoiement des plages qui permettent à tout un chacun de se détendre et de se délasser au bord de la mer.

B. Mouhoub