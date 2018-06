Deux nouveaux hydro-cureurs pour l’ONA

Par DDK | Il ya 25 minutes | 1 lecture(s)

En prévision de la saison estivale, synonyme de chaleurs suffocantes, et dans le cadre de la lutte contre les maladies à transmission hydrique, l’Office national de l’assainissement a renforcé ses équipements par deux nouveaux camions hydro-cureurs, d’une capacité de 7 mètres cubes chacun. Le premier a été acquis par la direction de l’hydraulique de la wilaya et le second a été octroyé par la wilaya à l’ONA. Le directeur de l’ONA souligne que pour prévenir le risque MTH, l’Office dresse, comme chaque année, un planning de curage préventif de tous les points noirs et lance une campagne de sensibilisation à l’adresse des habitants sur ce danger, les invitant à respecter au maximum les règles d’hygiène. Il ajoute qu’en plus du travail quotidien de la préparation de la saison estivale, l’Office a réhabilité les stations de relevage au niveau d’Aokas, Souk-El-Tenine et Melbou, où 18 pompes ont été remplacées par d’autres neuves. Aussi, pour empêcher toutes sortes de fuites, des colonnes en acier y ont été remplacées par des canalisations en PEHD.

B. M.